Власть 21 декабря 2023, 18:17 Без «показушности». Чиновников призвали переходить на российские автомобили Матвиенко призвала чиновников перейти на российские автомобили без показушности РИА «Новости»

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала чиновников переходить на российские автомобили, но делать это нужно поэтапно, без «показушности» и «кампанейщины». Такое мнение она высказала на брифинге для журналистов по итогам осенней сессии. Слова сенатора передало РИА «Новости».

По словам Матвиенко, когда находящиеся на балансе автомобили «закончат свой век», тогда нужно переходить на машины отечественного производства.

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«А не так — вот сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность я терпеть не могу», — пояснила сенатор.

При этом спикер не стала называть марки автомобилей, которые приобретут для верхней палаты парламента. Она заявила, что вопрос закупок будет решать Управление делами президента России.

Матвиенко подчеркнула, что предпочла бы видеть в парке верхней палаты парламента автомобили с «максимальной локализацией». При этом сама спикер Совфеда ездит на «Аурус», а до этого в ее распоряжении был Mercedes.

Ранее во время прямой линии президент Владимир Путин отметил рост цен на российские автомобили. Он выразил надежду, что увеличение объемов производства будет способствовать снижению их стоимости.