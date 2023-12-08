Общество 08 декабря 2023, 08:01 Минфин рассказал о работе иностранных компаний в России Силуанов: власти РФ заинтересованы в продолжении работы иностранных компаний РИА «Новости»

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Россия максимально заинтересована в том, чтобы зарубежные компании продолжали работу в стране. Об этом во время выступления на форуме «Россия зовет!» сказал министр финансов Антон Силуанов.

«Мы заинтересованы, чтобы в России развивалась и продолжалась работу иностранных компаний из разных юрисдикций», — отметил он.

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Силуанов напомнил, что иностранные бизнесмены из стран, попавших в список недружественных, могут вывести часть полученной прибыли с помощью дивидентов.

«Оставшиеся на рынке инвесторы и компании, спасибо им, что работают здесь, предложили в виде дивидентов вывести часть прибыли. Пожалуйста, на комиссии мы рассмотрим. Оставляешь занятность, остаешься работать, наращиваешь инвестиции — выводи дивиденты», — добавил глава ведомства.

Ранее президент Владимир Путин назвал рост внутренних инвестиций условием развития экономики страны в будущем.