Силуанов опроверг слухи о российских хакерах, ищущих данные о COVID-19 за рубежом

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство РФ не пользуется услугами хакеров. Обвинение Москвы в попытке похитить данные о разработке вакцины от коронавируса никак не скажутся на имидже и экономике страны.

«Нет никаких хакеров, работающих на российское правительство, поэтому наше правительство не принимает во внимание никакие действия хакеров и не координирует их», — приводит РИА «Новости» слова Силуанова.

Министр подчеркнул, что Россия разрабатывает собственную вакцину от нового коронавируса. Успехи других стран в этой области не могут стать источником какой-либо выгоды для Москвы. Он выразил уверенность, что подобные обвинения никак не повлияют на экономику страны. Руководство России проводит собственный курс антикризисных мер и сбалансированную экономическую политику.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании на прошлой неделе сообщил, что совместно с Соединенными Штатами и Канадой выявляет хакерские атаки на фармацевтические компании и ученых. По данным центра, российские хакеры пытались раздобыть информацию о разработке вакцины от 2019-nCoV в трех странах.

Утром 21 июля министерство обороны России заявило, что вакцина для борьбы с COVID-19 готова. Ученые завершили клинические испытания препарата и оценили его эффективность и безопасность.