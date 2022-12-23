Власть 23 декабря 2022, 12:26 Силовики начали проверку главы приграничного района Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: силовики проверяют экс-главу Вейделевского района Pixabay

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Глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко покинул должность, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, у силовиков возникли вопросы к экс-чиновнику, сейчас они проверяют его деятельность.

«Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания», — уточнил Гладков.

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Губернатор добавил, что вопрос об отставке Тарасенко рассмотрел местный совет депутатов.

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Ранее задержали бывшего главу правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина. Его заподозрили в участии в коррупционных схемах. Чиновник покинул занимаемую должность еще 5 августа по состоянию здоровья. Следствие ходатайствовало перед судом в Кемерове о заключении Телегина под стражу.

В итоге суд отправил экс-чиновника под домашний арест до 3 февраля 2023 года, сообщило издание ngs24. Ему запретили пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами дела и журналистами, а также покидать дом — за исключением случаев, когда ему потребуется медицинская помощь.