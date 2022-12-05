Криминал 05 декабря 2022, 10:54 Кемеровский суд изберет меру пресечения экс-главе правительства Кузбасса РИА «Новости»: суд в Кемерове изберет меру пресечения бывшему главе правительства Телегину РИА «Новости»

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Кемеровский суд в понедельник изберет меру пресечения бывшему главе правительства региона Вячеславу Телегину. Об этом РИА «Новости» сообщили в Центральном районном суде города.

«Материалы поступили в 14:00 по местному времени. Следователи ходатайствовали о заключении Телегина под стражу», — рассказал источник в суде.

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Статья, по которой задержали чиновника, пока не называется.

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Издание Ngs42.ru сообщило, что правоохранители подозревают Телегина в участии в коррупционных схемах. Телегин по собственному желанию ушел в отставку с поста главы правительства Кемеровской области 5 августа в связи с ухудшением здоровья.

В мае 2018 года Телегина назначали по пост заместителя губернатора Кемеровской области по дорожному и жилищно-коммунальному комплексу. Затем он вступил в должность председателя правительства Кузбасса.

С 2010 по 2018 год Телегин занимал пост главы Ленинск-Кузнецкого городского округа.