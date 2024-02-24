Власть 24 февраля 2024, 20:16 «Сила и незаменимость». Буданов похвалил главу Генштаба ВС России Герасимова Глава ГУР Украины Буданов высоко оценил работу главы Генштаба РФ Герасимова Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и его работа на этом посту заслуживают высокой оценки. Об этом в интервью The Telegraph заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

По его словам, у Герасимова есть несколько личных качеств, которые снискали похвалу. Помимо стратегической выдержки, военачальнику присущи «особая сила и незаменимость».

Реклама

Ранее сообщалось, что 23 февраля министр обороны России Сергей Шойгу, вручив госнаграды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, отметил, что впереди у них еще немало работы.

После церемонии он и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поздравили участников СВО с Днем защитника Отечества, поблагодарили за службу и пожелали здоровья и новых побед.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.