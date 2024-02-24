24 февраля 2024, 20:16
«Сила и незаменимость». Буданов похвалил главу Генштаба ВС России Герасимова
Глава ГУР Украины Буданов высоко оценил работу главы Генштаба РФ Герасимова
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и его работа на этом посту заслуживают высокой оценки. Об этом в интервью The Telegraph заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.
По его словам, у Герасимова есть несколько личных качеств, которые снискали похвалу. Помимо стратегической выдержки, военачальнику присущи «особая сила и незаменимость».
Реклама
Ранее сообщалось, что 23 февраля министр обороны России Сергей Шойгу, вручив госнаграды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, отметил, что впереди у них еще немало работы.
После церемонии он и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поздравили участников СВО с Днем защитника Отечества, поблагодарили за службу и пожелали здоровья и новых побед.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Валерий Герасимов
Реклама
Реклама