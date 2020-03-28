Правительство опубликовало список товаров первой необходимости

Детские товары, мыло, шины и инструменты для сада — правительство утвердило список того, что считает товарами первой необходимости на время пандемии коронавируса. Производители, поставщики и продавцы этих вещей могут не закрываться на нерабочей неделе.

Всего в списке 23 позиции. Туда вошли детские товары, мыло и моющие средства, гигиенические и медицинские изделия, средства защиты, зоотовары, бензин и автозапчасти. Полный список опубликован на сайте правительства России.

В распоряжении отмечается, что все участники поставки этих товаров покупателям будут работать в течение следующей недели. Но в документе есть пометка, что регионы вправе дополнять этот перечень в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В документе есть отметка, что магазины смогут работать, если в их ассортименте есть хотя бы одна позиция из этого списка.

Правительство, кроме того, подтвердило, что все рестораны и кафе будут работать только на доставку.

В России следующая неделя объявлена нерабочей. Это нужно для борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, в России 1264 случая заражения коронавирусом, шесть человек скончались.