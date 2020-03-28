Правительство опубликовало список товаров первой необходимости
Всего в списке 23 позиции. Туда вошли детские товары, мыло и моющие средства, гигиенические и медицинские изделия, средства защиты, зоотовары, бензин и автозапчасти. Полный список опубликован на сайте правительства России.
В распоряжении отмечается, что все участники поставки этих товаров покупателям будут работать в течение следующей недели. Но в документе есть пометка, что регионы вправе дополнять этот перечень в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В документе есть отметка, что магазины смогут работать, если в их ассортименте есть хотя бы одна позиция из этого списка.
Правительство, кроме того, подтвердило, что все рестораны и кафе будут работать только на доставку.
В России следующая неделя объявлена нерабочей. Это нужно для борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, в России 1264 случая заражения коронавирусом, шесть человек скончались.