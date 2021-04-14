Штрафы за высадку детей-безбилетников одобрили в Совфеде

Предусматривающий штрафы закон за высадку из общественного транспорта детей без билета одобрили в Совете Федерации. Об этом сообщил ТАСС.

Штраф придется заплатить водителю или кондуктору автобуса, троллейбуса или трамвая, если они принудительно высадят ребенка в возрасте до 16 лет, который не подтвердил оплату проезда и едет без сопровождения взрослых.

Штраф для водителя или кондуктора за подобное правонарушение составит пять тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

В законе отдельно прописано, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Также новый закон увеличил с одной до пяти тысяч рублей штрафы за нарушение при пересечении железнодорожных путей. Кроме того, нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до шести месяцев или на один год за повторное нарушение.

Все эти поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях. Они дополнят закон о детях-безбилетниках, который президент России Владимир Путин подписал в конце февраля 2021 года. Документ вступил в силу 7 марта.