Путин подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете высадки детей-безбилетников из общественного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон внес изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Раньше детей младше 16 лет без сопровождения можно было высадить за неуплату проезда. Теперь это запрещено законом.

Кроме того, поправки изменили порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь регионам можно самостоятельно вводить контролирующие механизмы.

Если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. Вместо места посадки также можно взять за основу начальный пункт маршрута.

Также в рамках закона должностное лицо, занимающееся контролем оплаты проезда, вправе требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность. В новой редакции федерального закона такие проверки уполномочены проводить представители перевозчика и сотрудники органов исполнительной власти субъекта РФ, местного самоуправления, а также подведомственных учреждений.