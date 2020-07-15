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    15 июля 2020, 12:46

    Штрафы на полмиллиона могут ввести в РФ за призывы к отчуждению территорий

    Наза Салех Захи

    В нижней палате российского парламента идет работа над поправками в Уголовной кодекс РФ, УПК и КоАП РФ. Депутаты внесли в Госдуму документ с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей.

    Его могут получить те, кто через СМИ и в интернете будут призывать отделить от России какую-либо территорию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

    Согласно предложенной инициативе, гражданских лиц потребуют заплатить от 70 до 100 тысяч рублей, должностных — до 200 тысяч, а юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

    Проекты с поправками по этому вопросы внесли в нижнюю палату парламента сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

    «На законопроекты получены положительные отзывы правительства и Верховного суда», — отметили в комитете по госстроительству и законодательству.

    Ранее экс-глава СПЧ Михаил Федотов объяснил «360» значение этого законопроекта.