Штрафы на полмиллиона могут ввести в РФ за призывы к отчуждению территорий
Его могут получить те, кто через СМИ и в интернете будут призывать отделить от России какую-либо территорию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Согласно предложенной инициативе, гражданских лиц потребуют заплатить от 70 до 100 тысяч рублей, должностных — до 200 тысяч, а юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.
Проекты с поправками по этому вопросы внесли в нижнюю палату парламента сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
«На законопроекты получены положительные отзывы правительства и Верховного суда», — отметили в комитете по госстроительству и законодательству.
Ранее экс-глава СПЧ Михаил Федотов объяснил «360» значение этого законопроекта.