    18 февраля 2020, 01:02

    Штраф за плохое поведение в тюрьме увеличат в 10 раз

    Арина Гудилова

    Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить штраф с 200 рублей до двух тысяч за нарушение режима лицами, отбывающих наказание.
    Штраф за плохое поведение в тюрьме увеличат в 10 раз

    Документ размещен в электронной базе ведомства.

    Изменениям подлежит 115 статья Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

    В пояснительной записке сообщается, что размер санкций не повышался с 2003 года и за эти годы потерял актуальность.

    «В целях стимулирования осужденных к соблюдению установленного порядка отбывания наказания законопроектом предлагается заменить действующий дисциплинарный штраф с 200 рублей до 1-2 тысяч рублей включительно», — указано в документе.

    Также внесение поправок предусматривает позволять в качестве меры взыскания переводить осужденных в одиночную камеру на срок до полугода.

    Ранее стало известно, что Минтранс подготовил законопроект, запрещающий с 2021 года насильникам, убийцам и террористам водить такси и общественный транспорт.