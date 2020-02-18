Штраф за плохое поведение в тюрьме увеличат в 10 раз

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить штраф с 200 рублей до двух тысяч за нарушение режима лицами, отбывающих наказание.

Документ размещен в электронной базе ведомства.

Изменениям подлежит 115 статья Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

В пояснительной записке сообщается, что размер санкций не повышался с 2003 года и за эти годы потерял актуальность.

«В целях стимулирования осужденных к соблюдению установленного порядка отбывания наказания законопроектом предлагается заменить действующий дисциплинарный штраф с 200 рублей до 1-2 тысяч рублей включительно», — указано в документе.

Также внесение поправок предусматривает позволять в качестве меры взыскания переводить осужденных в одиночную камеру на срок до полугода.

Ранее стало известно, что Минтранс подготовил законопроект, запрещающий с 2021 года насильникам, убийцам и террористам водить такси и общественный транспорт.