Насильникам и убийцам запретят водить такси в России

Минтранс подготовил законопроект, запрещающий с 2021 года насильникам, убийцам и террористам водить такси и общественный транспорт. Ведомство объяснило появление документа соображениями безопасности. Тем более, что в обществе давно существует на него запрос.

Как стало известно газете «Известия», законопроект будет внесен в профильную комиссию в июле текущего года, а в Госдуму — в октябре. В большинстве парламентских фракций уже заявили о поддержке документа.

В случае принятия закона работодателей обяжут не допускать до управления граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также терроризм.

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в разговоре с «Известиям» признал необходимость обеспечения безопасности пассажиров, но воздержался от оценок до ознакомления с законопроектом.

Зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов сообщил, что партия поддержит документ.

«Когда человек садится в такси или любой другой общественный транспорт, он надеется, что с ним во время поездки ничего не случится, его не ограбят и не изнасилуют. Ведь есть субъекты, которые совершают эти преступления неоднократно, и они особо опасны», — подчеркнул политик.

Логичным назвал появление законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Если речь идет об убийцах, насильниках, террористах и педофилах, то есть о работе с людьми, то такие ограничения нужны. Тем более транспортное средство — объект повышенной опасности», — заявил он изданию.

Законопроект готовится на фоне участившихся сообщений о нападениях водителей такси на россиян. В конце января 61-летний водитель напал на пассажира с ножом в салоне машины и ранил его.