Насильникам и убийцам запретят водить такси в России
Как стало известно газете «Известия», законопроект будет внесен в профильную комиссию в июле текущего года, а в Госдуму — в октябре. В большинстве парламентских фракций уже заявили о поддержке документа.
В случае принятия закона работодателей обяжут не допускать до управления граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также терроризм.
Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в разговоре с «Известиям» признал необходимость обеспечения безопасности пассажиров, но воздержался от оценок до ознакомления с законопроектом.
Зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов сообщил, что партия поддержит документ.
«Когда человек садится в такси или любой другой общественный транспорт, он надеется, что с ним во время поездки ничего не случится, его не ограбят и не изнасилуют. Ведь есть субъекты, которые совершают эти преступления неоднократно, и они особо опасны», — подчеркнул политик.
Логичным назвал появление законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
«Если речь идет об убийцах, насильниках, террористах и педофилах, то есть о работе с людьми, то такие ограничения нужны. Тем более транспортное средство — объект повышенной опасности», — заявил он изданию.
Законопроект готовится на фоне участившихся сообщений о нападениях водителей такси на россиян. В конце января 61-летний водитель напал на пассажира с ножом в салоне машины и ранил его.