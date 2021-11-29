Суд оштрафовал 5 болельщиков ЦСКА за файер-шоу на игре с «Зенитом»

Савеловский суд Москвы признал виновными в нарушении правил поведения зрителей на матче 16-го тура РПЛ пятерых болельщиков ЦСКА. Скачко В. В., Коробков В. Г., Гудков М. П., Сычевский А. А. и были оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. Подвойский Я. В. — на 15 тысяч рублей.

Также стало известно, что болельщикам на два года запретили посещать места официальных спортивных соревнований. Об этом сообщило издание Sports.ru.

Фанаты были задержаны в конце матча на «ВЭБ Арене» в Москве после того, как на трибунах болельщики устроили пиротехническое шоу. По данным СМИ, полиция задержала более 400 человек.

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в черном» опубликовали в Telegram обращение. В нем они заявили, что руководство клуба самоустранилось и «зарыло головы в песок». Заявление функционеров клуба фанаты назвали «позорным».

«Куда более шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами», — сказано в обращении фанатов.

Ранее актер и футбольный болельщик Михаил Боярский заявил, что против проведения файер-шоу на трибунах. Он предположил, что так фанаты пытались «разбудить» футболистов. По мнению Боярского, игра была скучной.