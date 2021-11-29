Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с болельщиками после матча между ЦСКА и «Зенитом». Фанаты ЦСКА устроили файер-шоу на трибунах, после чего их несколько часов не выпускали со стадиона, передала «Вечерняя Москва».

«Никуда не денешься, се ля ви. Я лично против такого поведения болельщиков, я за дисциплину. Но тут уже входят другие правила поведения среди фанатов, и с ними многие соглашаются, но, в конце концов, я люблю дисциплину. Нам подают не самый лучший пример английские болельщики, и дурные примеры заразительны. Вчерашний матч оставлял желать лучшего по эмоциям, и они, к сожалению, проявились среди фанатов», — сказал артист.

Он отметил, что, возможно, таким образом болельщики пытались «разбудить» футболистов, поскольку игра была скучной.