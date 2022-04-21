Шойгу заявил о спокойной обстановке в Мариуполе и возможности начать наводить порядок в городе

Обстановка в Мариуполе сейчас спокойная. В связи с этим в городе можно начать наводить порядок и налаживать мирную жизнь. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни», — сказал Шойгу. Его процитировало РИА «Новости».

Мариуполь на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым городом в республике после Донецка.

Замкомандира батальона «Восток» 7 марта 2022 года сообщил, что Мариуполь окружен, начата зачистка его отдельных районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля заявил, что город освобожден от украинских военных, неонацистов из полка «Азов»* и иностранных наемников. Остатки украинских сил заблокировали на комбинате «Азовсталь».

Шойгу 21 апреля сообщил Путину, что Мариуполь полностью освобожден.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.