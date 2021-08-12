Шойгу заявил, что в России не должна повториться ситуация 1990-х

Тяжелая политическая ситуация, которая была в России в 90-е, не должна больше повториться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В четверг министр встретился со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, которые обучаются по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.

«Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — передало РИА «Новости» его слова.

Шойгу объяснил, что это его мотивировало возглавить список «Единой России» на предстоящих осенних выборах. По его словам, он занимался аналогичной партийной работой в 90-х, когда страна находилась в очень тяжелой ситуации. Тогда доверие к власти падало, а экономика стагнировала. Но сейчас возросла ответственность. Как отметил глава министерства, раньше нужно было отвечать только за реализацию предвыборных обещаний, а теперь и за то, что уже сделано.

Накануне министр обороны назвал Россию лучшей страной. Он объяснил, что служит, потому что считает, что Отечество нужно защищать. Шойгу подчеркнул, что в нашей стране должно быть отношение к старшим таким, каким оно было на протяжении ста лет или двухсот лет.