Шойгу рассказал, почему служит России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию лучшей страной. Он объяснил, что служит, потому что считает, что Отечество нужно защитить. В среду министр выступил в рамках молодежного форума «Территория смыслов».

«Я служу не потому, что я должен постоянно подчеркивать и подтверждать, что я, вот, патриот своей страны. Я считаю, что наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении там ста лет или двухсот лет», — процитировало РИА «Новости» слова Шойгу.

Министр подчеркнул, что отношение к старшим должно быть не таким, как в других странах, где все ценности смешались и никто не может ничего понять. Шойгу подчеркнул, что для него примером патриота России служит виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович. Он вспомнил поездку артиста в Японию, когда заработанные деньги тот направил в одну из зон конфликтов, которая была на территории Советского Союза.

Министр обороны ранее заявил, что в стране должна быть профессиональная армия из военных, которые служат по контракту.