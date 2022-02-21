Шойгу указал на опасность слов Зеленского о «возрождении» ядерной Украины

В России сочли опасными слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть статус ядерной державы. Глава Минобороны Сергей Шойгу заметил, что на это есть несколько причин.

На заявление Зеленского министр обратил внимание на внеочередном заседании Совета безопасности. Слова Шойгу привел ТАСС.

«Они (Украина — прим. ред.) предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно по нескольким причинам», — сказал глава Минобороны РФ.

Шойгу напомнил, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе СССР на Украине появились возможность по созданию такого оружия и его носителей. В качестве примера министр привел «Точку-У».

«Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможность, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях», — отметил Шойгу.

Владимир Зеленский на состоявшейся Мюнхенской конференции заявил о созыве саммита стран — участниц Будапештского меморандума. Украинский президент пригрозил, что признает документ недействительным, если встреча не состоится или Украина не получит гарантии безопасности.