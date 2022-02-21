Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Оно назначено на 21:00 по московскому времени. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на осведомленные источники.

«В понедельник, 21 февраля, состоится срочное заседание Совета национальной обороны. Заседание назначено на 20:00 (21:00 мск)», — говорится в сообщении на сайте издания.

В понедельник, 21 февраля, главы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость территорий. В этот же день глава российского государства провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Участники Совбеза также призвали Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Президент России пообещал решить данный вопрос до конца дня.

Ситуация в Донбассе осложнилась во второй половине минувшей недели. Представители ДНР и ЛНР сообщили о многочисленных обстрелах, последовавших со стороны находящихся у линии разграничения вооруженных сил Украины. 18 февраля руководители самопровозглашенных республик информировали о временной эвакуации местных жителей на территорию РФ. Это касалось детей, женщин и пожилых людей. В отношении граждан мужского пола, начиная с 18-летнего возраста, главы республик подписали указы о всеобщей мобилизации.