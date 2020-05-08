Шойгу распорядился о салютах в День Победы

Шойгу подчеркнул, что «артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил РФ» произведут в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.

Залпы прозвучат и «в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии».

«Произвести артиллерийские салюты <…> 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в приказе главы Минобороны. Начнут салют в 22:00.

Сергей Шойгу также обратился к военнослужащим и ветеранам, поздравив их с наступающим Днем Победы.

«Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с великим праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя Родины!» — сказал Шойгу.

Из-за пандемии коронавируса 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в России отметят не так, как планировалось. Военный парад перенесли, в субботу 9 мая пройдет только его авиационная часть.