Шойгу представил Путину доклад об успехах операции по освобождению Мариуполя

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя ВС РФ и Народной милицией ДНР. Теперь город находится под их контролем, а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована. Глава оборонного ведомства подробно рассказал о результатах освободительной операции и обстановке в городе.

На момент окружения, которое произошло еще 11 марта, общая численность группировки ВСУ, националистических формирований и наемников из-за рубежа превышала 8100 человек, рассказал Шойгу. Во время освобождения Мариуполя уничтожено более четырех тысяч украинских боевиков и иностранных наемников. В плен сдались 1478 националистов и наемников, в промзоне «Азовстали» заблокированы свыше двух тысяч.

По словам Шойгу, в общей сложности из Мариуполя удалось эвакуировать 142 711 мирных жителей. Освобождены все заложники в морском торговом порту.

Министр обороны также сообщил, что украинская армия и нацбаты по крайней мере четыре раза выгоняли мирных людей из подвалов, чтобы прикрыться ими во время отхода.

Также, по данным Шойгу, националисты превратили в огневые точки практически каждый жилой дом в городе.

Сейчас обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет «приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни». На завершение работы по «Азовстали» потребуется три-четыре дня, подчеркнул глава оборонного ведомства.