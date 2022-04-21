Шойгу представил Путину доклад об успехах операции по освобождению Мариуполя
Шойгу доложил Путину об итогах операции по освобождению Мариуполя
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя ВС РФ и Народной милицией ДНР. Теперь город находится под их контролем, а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована. Глава оборонного ведомства подробно рассказал о результатах освободительной операции и обстановке в городе.
На момент окружения, которое произошло еще 11 марта, общая численность группировки ВСУ, националистических формирований и наемников из-за рубежа превышала 8100 человек, рассказал Шойгу. Во время освобождения Мариуполя уничтожено более четырех тысяч украинских боевиков и иностранных наемников. В плен сдались 1478 националистов и наемников, в промзоне «Азовстали» заблокированы свыше двух тысяч.
По словам Шойгу, в общей сложности из Мариуполя удалось эвакуировать 142 711 мирных жителей. Освобождены все заложники в морском торговом порту.
Министр обороны также сообщил, что украинская армия и нацбаты по крайней мере четыре раза выгоняли мирных людей из подвалов, чтобы прикрыться ими во время отхода.
Также, по данным Шойгу, националисты превратили в огневые точки практически каждый жилой дом в городе.
Сейчас обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет «приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни». На завершение работы по «Азовстали» потребуется три-четыре дня, подчеркнул глава оборонного ведомства.