Шойгу посетил предприятия ОПК в Свердловской области

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приехал в Свердловскую область с рабочим визитом. Министр проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шойгу показали новейшие разработки в области бронетехники и оружия и варианты модернизации образцов техники, которая стоит на вооружении российской армии. Министр обороны ознакомился с образцами вооружения, военной и спецтехники, выпускаемой предприятиями.

Сотрудники производств продемонстрировали Шойгу технологический процесс и производственные линии, где собирают различную военную технику.

На совещаниях с руководством предприятий и профильных органов военного управления глава Минобороны РФ обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин, Шойгу выступал с докладом об обеспечении безопасности на военном направлении.