Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ по вопросам безопасности

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обсудил вопросы безопасности. С соответствующим докладом выступил министр обороны Сергей Шойгу, сообщили на сайте Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова, на военном направлении. Докладчик — министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу», — сказал президент, затем встреча продолжилась в закрытом режиме.

В совещании также приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предпосылок для встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в рамках G20 пока нет. По его словам, такая встреча возможна только после того, как делегация переговорщиков «сделает всю домашнюю работу».