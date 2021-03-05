Шойгу пообщался по телефону с министром обороны Казахстана

Главы оборонных ведомств России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным издания, в ходе переговоров стороны обсудили совместные мероприятия боевой подготовки и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Также министры коснулись других тем, представляющих взаимный интерес.

Шойгу распорядился перед весенним призывом привить от коронавируса сотрудников всех военных комиссариатов, чтобы только люди с антителами работали с призывниками.

«Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва», — обозначил министр.