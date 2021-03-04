Сотрудников всех военных комиссариатов привьют от коронавируса. Работать с призывниками будут только люди с антителами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны дал такое распоряжение перед весенним призывом, который стартует 1 апреля в России. Военные планируют призвать 122 тысячи новобранцев.

«Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва. К этой работе допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19», — дал задание Шойгу во время селекторного совещания. Его цитирует РИА «Новости».

На этой неделе на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом военные медицинские учреждения Минобороны России перевели на плановый режим работы.

Более 286 тысяч российских военных уже привились первым компонентом вакцины. 14 тысяч из них будут участвовать в параде Победы в мае. Второй компонент препарата получили около пяти тысяч военнослужащих, которые примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.