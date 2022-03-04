Шойгу: неонацисты на Украине прикрываются мирными гражданами, как живым щитом

Украинские националистические и неонацистские формирования, в которых присутствуют иностранные наемники, прикрываются мирными жителями, как живым щитом, действуя, как озверевшие бандиты. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Такое заявление Шойгу сделал в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, отметило РИА «Новости».

«Министр обороны Российской Федерации обратил особое внимание Гутерреша на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами, как „живым щитом“», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Там также указано, что есть «объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и минометы) в жилых кварталах городов, действуя, как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям».

В российском оборонном ведомстве отметили, что вызывает «крайнее недоумение отношение киевского режима» к тому, что отряды ВСУ и националистов берут в заложники иностранных граждан, в числе которых тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине.

Днем, 4 марта, стало известно, что МВД Германии получило сведения о том, что немецкие неонацисты собрались участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом заявил представитель ведомства на брифинге в Берлине. Он уточнил, что в министерстве также есть данные о том, что жители Германии из правоэкстремистских кругов не просто хотят принимать участие в боевых действиях, а уже выехали на Украину.