Шеф-повар рассказал о проверках продуктов для президентского стола

Об этом РИА «Новости» рассказал бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях», — уточнил он.

Эксперт сообщил, что, если продукты по разным причинам были забракованы, поварам приходилось менять меню первого лица государства.

«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО», — рассказал Бухаров.

Бывший повар Кремля Виктор Беляев сообщил, что Путин очень любит мороженое, поэтому все десерты ему готовили на основе этого лакомства.