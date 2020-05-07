Бывший повар Кремля раскрыл секреты президентского меню

Беляев работал в Кремле еще в СССР. Он готовил для Брежнева, Суслова и Горбачева. После он работал при Ельцине и в начале президентского правления Путина.

Беляев рассказал, что Ельцин очень любил пельмени, а Путин — мороженое, поэтому почти все десерты ему готовили с этим лакомством.

Забавный случай произошел в 00-х во время приезда в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Тогда в кремлевском меню стали появляться блюда европейской кухни. В итоге на одном из саммитов Меркель пожаловалась Путину, что «мы приезжаем в Россию попробовать русскую кухню, а вы нам тут, условно говоря, рульку предлагаете». После этого провели совещания и решили делать акцент на традиционных русских блюдах.

Ранее, бывший шеф-повар лидера КНДР Ким Чен Ына Кендзи Фудзимото раскрыл гастрономические предпочтения политика, из-за которых он растолстел до 127 килограммов.