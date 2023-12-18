Власть 18 декабря 2023, 19:05 Севморпуть превзошел Суэцкий канал по эффективности — Путин Путин назвал Севморпуть более эффективным для доставки грузов, чем Суэцкий канал РИА «Новости»

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Северный морской путь сегодня становится эффективнее для перевозки грузов, чем Суэцкий канал. На это указал президент России Владимир Путин во время встречи с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Севморпуть все больше открывается для судов в разное время года, сообщил глава государства. Несмотря на это, ледокольный флот будет требоваться еще долго, заявил Путин.

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Глава государства также отметил уникальность отечественного атомного ледокольного флота. Путин назвал Россию единственной страной, обладающей такими кораблями.

«Ни у кого в мире нет таких судов», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, у России большие планы в этой сфере. Путин сообщил, что страна продолжит развивать атомный ледокольный флот. Отдельной страницей в его истории станет создающийся в России ледокол «Лидер», который сможет ломать лед высотой шесть-семь метров, обратил внимание президент.

«Это поможет расширить возможности Северного морского пути», — пояснил Путин.

Газета Financial Times ранее сообщила, что доставка товаров к Рождеству по Панамскому и Суэцкому каналам оказалась под угрозой срыва. По мнению главы Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе, проблема может не решиться и в 2024 году.