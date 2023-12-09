Мир 09 декабря 2023, 12:34 Доставка товаров по Суэцкому и Панамскому каналам оказалась под угрозой срыва FT: доставку товаров к Рождеству по Суэцкому и Панамскому каналам могут сорвать РИА «Новости»

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Доставка товаров по всему миру перед Рождеством может быть нарушена из-за проблем с судоходными Панамским и Суэцким каналами. Причинами называют засуху озера, питающего Панамский канал, и угрозы хуситов атаковать в Красном море любые перевозящие грузы для Израиля корабли. Об этом написала газета Financial Times.

По данным аналитиков MDS Transmodal, в третьем квартале 2023 года более половины от всего объема контейнерных перевозок из Азии в Северную Америку должны пройти по этим каналам.

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По мнению главы Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе, часть товаров не смогут поставить заказчикам к 25 декабря. Он указал, что это может затронуть поставки бытовой техники, в том числе Apple, праздничных украшений. Если не решить проблему логистики, то проблемы будут и в 2024 году, подчеркнул Форджионе.

Европейский трейдер на условиях анонимности заявил FT, что сейчас Панамский канал фактически закрыт. Если движение судов по Суэцкому каналу нарушится, возникнут проблемы с транспортировкой зерна по всему миру. Перебои также приведут к росту транспортных издержек, заключил он.

Суэцкий канал соединяет Средиземное море с Красным море. Ширина канала — 160 километров, а средняя глубина составляет 22 метра. Здесь нередки инциденты, когда суда садятся на мель, блокируя путь другим морским перевозчикам.

Панамский канал соединяет одноименный залив с Карибским морем и Атлантическим океаном. Администрация канала поддерживает нейтралитет, разрешая проход кораблей всех стран.