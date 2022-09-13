Лаврову одобрили визу для командировки в США | 360°

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Лаврову одобрили визу для командировки в США

МИД России: Лавров получил визу для поездки на Генассамблею ООН

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США одобрили министру иностранных дел России Сергею Лаврову и некоторым членам делегации визы для поездки на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщили в МИД России.

«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», — подтвердил представитель министерства.

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Документы получили не все члены делегации. В МИД России также рассказали, что санкции помешали решить некоторые вопросы, связанные с логистикой.

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Сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 13 сентября. Главы государств и правительств, а также министры иностранных дел приедут на неделю высокого уровня с 20 по 26 сентября — основное мероприятие 77-й сессии. Выступление представителей России запланировали на 24 сентября.

О проблемах с оформлением виз официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в начале сентября. По ее словам, документы не получили министр и некоторые журналисты.

Сергей Лавров заявил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций, сообщил RT.

США

Сергей Лавров

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