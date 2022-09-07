МИД заявил о проблемах с визами США у Лаврова и журналистов перед поездкой на ГА ООН | 360°

Мир 07 сентября 2022, 08:57 Поделиться Telegram

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Viber МИД заявил о проблемах с визами США у Лаврова и журналистов перед поездкой на ГА ООН Представитель МИД Захарова: Лаврову и журналистам задерживают визы США РИА «Новости»

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У главы МИД Сергея Лаврова и ряда российских журналистов возникла заминка с получением американской визы, которая нужна для поездки на Генассамблею ООН. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она пообщалась с агентством на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По ее словам, со стороны США до сих пор нет ответа по вопросу о предоставлении визы Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Мероприятие пройдет с 20 по 26 сентября.

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«Если [США] не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе», — заявила Захарова.

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Также она отметила, что разрешение на въезд в Штаты получила только часть журналистов из сопровождения Лаврова.

Представитель МИД РФ напомнила, что у США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегаций стран — членов ООН. По ее словам, российские дипломаты в Нью-Йорке стараются решить этот вопрос.

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