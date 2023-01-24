Власть 24 января 2023, 01:48 Сергей Лавров прилетел с рабочим визитом в Эсватини Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Эсватини Пресс-служба МИД РФ / Telegram

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом столицу Эсватини Мбабане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В королевстве у главы министерства запланированы переговоры с премьер-министром страны Клеопасом Дламини, главой МИД Тхули Дладлой, а также с врио министра нацобороны и безопасности принцем Сикало Дламини.

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В Эсватини Лавров прибыл после посещения ЮАР в рамках своего африканского турне. В Претории он встретился со своей коллегой Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафосой.

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Лавров поблагодарил президента за теплый прием, оказанный ему в ЮАР, а также передал послание от главы российского государства Владимира Путина.

Власти ЮАР рассказали, что планируют тесное сотрудничество с Россией в сфере туризма, а также в банковской и финансовой областях. Они попросили российских бизнесменов обратить внимание на Южную Африку и больше инвестировать в этот континент.