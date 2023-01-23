Власть 23 января 2023, 21:49 Лавров передал послание от Путина президенту ЮАР Глава МИД России Лавров начал африканское турне с встречи с президентом ЮАР РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров утром 23 января прибыл в Преторию для встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Министр передал африканскому лидеру послание от Владимира Путина, сообщило РИА «Новости».

Лавров поблагодарил Рамафосу за теплый прием, оказанный ему в ЮАР

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«Президент Путин передает наилучшие пожелания», — сказал российский дипломат.

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С визита Лаврова в ЮАР началось его турне по странам черного континента. Он уже провел переговоры со своей африканской коллегой Наледи Пандор. Она занимает пост министра иностранных дел ЮАР с мая 2019 года.

Руководство России выступает за расширение сотрудничества с африканскими странами. Кроме того, Москва поддерживает гуманитарные инициативы, направленные на помощь местным жителям.

Однако западные страны выступают против укрепления российско-африканских отношений. Они утверждают, что Россия якобы пытается разграбить Африку. Кроме того, в Минобороны ЮАР неоднократно заявляли, что США давят на государства Африки за сотрудничество с РФ.