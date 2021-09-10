Сергей Лавров назвал условия для признания власти талибов* в Афганистане

Вопрос признания власти движения «Талибан*» в Афганистане будет рассматриваться в зависимости от того, как будут действовать талибы*. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«В зависимости от того, как „Талибан“* будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, это признание будет рассматриваться в конкретном смысле», — сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».

Министр указал, что вопрос отношений с талибами* сейчас активно обсуждается в мировой повестке. Он отметил, что выбора нет: общаться с представителями движения все равно придется. Вернее, уже приходится почти всем.

Некоторые страны закрыли свои посольства в Афганистане, но российское продолжает работать. Уехали женщины и дети, остался боеспособный коллектив.

Талибы* сообщили, что собираются допустить женщин до работы в их правительстве. Ранее этого потребовали сами жительницы Афганистана, которые вышли на улицы с протестами. Обеспокоенность отсутствием женщин у власти выражали и в США. Там отметили, что их волнуют и биографии некоторых личностей, которые вошли в состав временного кабмина «Талибана»*.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России