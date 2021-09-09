Талибы* пообещали дать женщинам возможность работать в правительстве Афганистана

В правительстве Афганистана в будущем появятся должности и для женщин тоже. Такое заявление сделал представитель движения «Талибан*» Забиулла Муджахид в интервью французскому телеканалу BFMTV.

«Это правительство временное​​​. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап», — заявил Муджахид.

В среду отсутствие женщин в недавно избранном правительстве привело к протестам. Жительницы Афганистана вышли на улицы с требованием разрешить им участвовать в управлении страной.

Такое же мнение, хоть и в более мягкой форме, выражали и в американском Госдепе. Там заявили, что крайне обеспокоены составом нового кабмина по двум причинам. Первая — сугубо мужская компания. Вторая — биографии некоторых личностей, которые вошли в правительство.

Талибы* не раз говорили, что приложат усилия для улучшения положения женщин в стране. Они опровергли слухи, что представительницам прекрасного пола якобы нельзя будет учиться. Можно в школах и университетах — но при условии отдельных классов и ношения никаба, который закрывает лицо и оставляет только прорезь для глаз.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России