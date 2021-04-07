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    07 апреля 2021, 02:01

    Сергей Фургал заразился коронавирусом — адвокат

    Анастасия Кукова

    Обвиняемый в организации ОПГ и причастности к убийствам бизнесменов экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в СИЗО «Лефортово» заразился коронавирусом. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян, который пока не знает, где будут лечить его клиента.

    Пресс-служба Басманного суда.

    Об этом правозащитник сообщил ТАСС.

    «Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», — сообщил Карапетян.

    По словам адвоката, будет подано ходатайство об изменении меры пресечения для Фургала на несвязанную с содержанием под стражей. Карапетян подчеркнул, что болезнь подзащитного вызывает тревогу у всей команды адвокатов. Ранее Фургал предупреждал, что в случае инфицирования у него буду проблемы с легкими. Экс-губернатор будет нуждаться в специальном обследовании, которое в условиях СИЗО получить нельзя.

    В феврале стало известно, что следователи завершили работу по уголовному делу об убийствах предпринимателей. Они считают, что Фургал создал ОПГ, члены которого убили Евгения Зорю и Олега Булатова. Ему также вменяется покушение на убийство еще одного предпринимателя Александра Смольского.