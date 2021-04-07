Обвиняемый в организации ОПГ и причастности к убийствам бизнесменов экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в СИЗО «Лефортово» заразился коронавирусом. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян, который пока не знает, где будут лечить его клиента.

Об этом правозащитник сообщил ТАСС.

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», — сообщил Карапетян.

По словам адвоката, будет подано ходатайство об изменении меры пресечения для Фургала на несвязанную с содержанием под стражей. Карапетян подчеркнул, что болезнь подзащитного вызывает тревогу у всей команды адвокатов. Ранее Фургал предупреждал, что в случае инфицирования у него буду проблемы с легкими. Экс-губернатор будет нуждаться в специальном обследовании, которое в условиях СИЗО получить нельзя.

В феврале стало известно, что следователи завершили работу по уголовному делу об убийствах предпринимателей. Они считают, что Фургал создал ОПГ, члены которого убили Евгения Зорю и Олега Булатова. Ему также вменяется покушение на убийство еще одного предпринимателя Александра Смольского.