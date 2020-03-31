Сенаторы поддержали закон, который даст Кабмину право вводить режим ЧС

Совфед поддержал закон, который даст правительству дополнительные полномочия в ситуации с коронавирусом. Среди них введение режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны.

С помощью этого закона власти смогут экстренно реагировать на вызовы, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. Об этом написало РИА «Новости».

В частности, правительство при угрозе или возникновении «отдельных чрезвычайных ситуаций» будет отвечать за предупреждение и ликвидацию ЧС. Если президент одобрит закон, то правительство сможет устанавливать правила поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Документ наделит Кабмин правом в случае ЧС вводить ограничения на торговлю медицинскими изделиями, регулировать регистрацию и продажу лекарств и медизделий, которые применяются в условиях ЧС, войны или которые используют для лечения и профилактики заболеваний, опасных для окружающих.

В отдельном режиме будут регулироваться государственные и муниципальные закупки. Закон предлагает разрешить правительству в 2020 году выбирать для закупок единственного поставщика. В документе предлагается менять срок исполнения контракта, если из-за распространения коронавируса «возникли независящие от сторон контракта обстоятельства». Также правительство сможет списывать штрафные санкции при неисполнении обязательств в случаях, связанных с пандемией.

Закон позволяет правительству вводить мораторий на открытие дел о банкротстве. Документ предусматривает поддержку туроператоров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал поручения, связанные с борьбой с коронавирусом. В частности, в них говорится о соблюдении режима изоляции.