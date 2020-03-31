    31 марта 2020, 14:52

    Мишустин дал ряд поручений из-за коронавируса. Полный список

    Дамир Матюхин

    Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам с связи с ситуацией с коронавирусом. В перечень вошли 30 различных пунктов.
    Мишустин дал ряд поручений из-за коронавируса. Полный список

    — На портале госуслуг должна появиться специальная форма, куда россияне смогут вносить информацию о себе, месте проживания и самоизоляции;

    — начиная с 30 марта жителей должны информировать по СМС о том, что им необходимо заполнить форму на госуслугах до прохождения пограничного контроля при возвращении в Россию;

    — предупреждать граждан об обязательном заполнении формы при регистрации на рейсы и непосредственно в самолетах;

    — обеспечить контроль за соблюдением режима карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала Мэра и Правительства Москвы;

    — начиная с 3 апреля россиян должны информировать по СМС, если они нарушили условия карантина. Данные будут передавать в МВД;

    — предоставлять в Минкомсвязь и рабочую группу Государственного совета списки людей, которые вернутся специальными рейсами, с указанием их мобильных номеров;

    — предоставлять листы нетрудоспособности в электронном виде тем, кто вернулся из неблагополучных стран;

    — проработать вопрос о возможной изоляции в нерабочее время медицинских сотрудников, которые помогают больным коронавирусом. В случае необходимости использовать гостиницы;

    — рассмотреть возможность организации тестирования на коронавирус на базе больницы в Коммунарке;

    — поставить одноразовую посуду в медицинские организации, оказывающие помощь больным COVID-19;

    — утвердить двухнедельный график поставок медицинских масок медицинским учреждениям;

    — поставить 79 аппаратов ИВЛ и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО) в ФМБА России;

    — согласовывать график возвращения россиян и организовать контроль их перемещений до места прохождения карантина;

    — выделить средства для поддержки россиян, которые не могут вернуться домой и нуждаются в материальной помощи;

    — представить прогноз распространения коронавируса на территории России в региональном разрезе;

    — приостановить на время заключение браков.

    На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заражения в России составляет 2337 человек. В больницах скончались 17 пациентов, чьи тесты показали наличие возбудителя в организме. Справиться с болезнью и выздороветь смог 121 человек.