Сенаторы одобрили закон, позволяющий Путину снова баллотироваться на пост президента

Сенаторы во время пленарного заседания Совфеда 31 марта одобрили закон, согласно которому президент России Владимир Путин сможет еще раз баллотироваться на пост главы нашей страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Некоторые положения этого закона связаны с поправками к Конституции РФ. Теперь он полностью соответствует всем нововведениям.

Закон дает Путину вновь претендовать на два президентских срока и расширяет перечень ограничений, при которых россиянин не может претендовать на депутатский мандат.

«Положение Конституции РФ <…> применяется к лицу, занимавшему должность президента РФ без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции РФ, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — говорится в законе.

В феврале Путин подписал закон о приоритете Конституции России в семейном кодексе. Теперь он основывается на конституционных нормах, которые являются приоритетом над международными актами.