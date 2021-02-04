Путин подписал закон о приоритете Конституции России в семейном кодексе

Этот закон приводит положения семейного законодательства России в соответствие с Главным законом страны. Теперь применение правил международных договоров, если они противоречат Конституции России и основам правопорядка и нравственности, недопустимо.

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что «сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала».

8 декабря 2020 года Путин подписал пакет законов, которые закрепили дополнительные гарантии верховенства Конституции России и приоритета ее действия в стране. В него вошли пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ.