Путин подписал закон о приоритете Конституции России в семейном кодексе
Семейный кодекс в России теперь будет основываться на конституционных нормах, которые являются приоритетом над международными актами. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Документ опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.
Этот закон приводит положения семейного законодательства России в соответствие с Главным законом страны. Теперь применение правил международных договоров, если они противоречат Конституции России и основам правопорядка и нравственности, недопустимо.
Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что «сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала».
8 декабря 2020 года Путин подписал пакет законов, которые закрепили дополнительные гарантии верховенства Конституции России и приоритета ее действия в стране. В него вошли пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ.