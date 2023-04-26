Власть 26 апреля 2023, 13:48 Сенаторы одобрили закон о пожизненном лишении свободы за госизмену СФ одобрил закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену РИА «Новости»

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Об этом сообщил ТАСС.

Инициативу правительство внесло в Госдуму в ноябре 2022 года. По статье «Госизмена» устанавливается пожизненное тюремное заключение вместо нынешних 20 лет лишения свободы.

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Осужденным за подготовку террористического акта закон предусматривает увеличение максимального наказания с 15 до 20 лет колонии. Если это акт международного терроризма, срок могут увеличить до пожизненного.

Одновременно ужесточили наказание диверсантам. Им теперь грозит до 20 лет лишения свободы вместо 15. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев предложил давать соучастникам диверсий пожизненные сроки.

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену неделю назад.