Важное 18 апреля 2023, 14:42 Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену Депутаты Госдумы приняли поправки в УК о пожизненном лишении свободы за госизмену РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы на заседании 18 апреля приняли поправки к действующему законодательству о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Сейчас максимальное наказание составляет 20 лет заключения, сообщил ТАСС.

Парламентарии приняли сразу несколько поправок. Первая коснулась наказания за госизмену. За совершение этого преступления решили ввести пожизненное лишение свободы — сейчас УК предусматривает максимум 20 лет заключения. В Госдуме пересмотрели и санкции по статье о теракте — сроки увеличили с 15 до 20 лет лишения свободы. От 12 лет до пожизненного можно получить по статье «Акт международного терроризма».

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Увеличатся максимальные сроки за вербовку, а также за вовлечение в совершение террористических преступлений. За пособничество ужесточат минимальное наказание — с 10 до 12 лет лишения свободы.

Уголовный кодекс дополнят новой статьей 284.3. Она предусматривает наказание за содействие в исполнении решения международных организаций, в которых Россия не принимает участия. За совершение подобного преступления могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или отправить за решетку на срок до пяти лет.

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила о лишении свободы бывшего сотрудника «Аэрофлота» в Великобритании Дмитрия Федоткина. Его отправили за решетку на 13 лет по делу о госизмене.