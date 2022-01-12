Сенатор заявил о неготовности США воевать за расширение НАТО

США не будут воевать ради расширения НАТО на восток. Такое мнение высказал в интервью «Парламентской газете» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор полагает, что Штаты желают расширять границы собственного влияния в мире с помощью увеличения численного состава Североатлантического альянса, но не за счет военных действий и прямого захвата территорий. Косачев назвал это стратегией, которая, как он подозревает, не станет меняться ни при каких обстоятельствах.

«Потому что это и есть путь Америки к однополярному миру. И данная цель не снимается Штатами с повестки дня. Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — сказал вице-спикер Совфеда.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал о том, что идея о вступлении России в НАТО, о которой говорили в начале 2000-х годов, была придумана политологами и не рассматривалась серьезно на уровне правительства. Келин рассказал об этом после заявления экс-генсека НАТО Джорджа Робертсона о том, что президент России Владимир Путин серьезно думал о том, чтобы страна вступила в Североатлантический альянс. По его словам, российский лидер планировать сделать РФ частью Западной Европы.