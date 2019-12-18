Сенатор Цеков отреагировал на предложение Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

По словам парламентария, Киеву пора оставить в покое и Севастополь и его «особый статус». Цеков заметил, что предложение украинского президента никак не подействует ни на Крымский полуостров, ни на Севастополь, так как Незалежная уже не имеет никакого отношения к этим локациям. Подобные заявления продиктованы тем, что у Украина не хватает силы воли признать это и идти дальше.

«С таким же успехом можно было бы выбрать любую другую страну мира, другой город и принимать по нему решение», — резюмировал член Комитета Совфеда по международным делам.