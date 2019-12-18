Зеленский предложил лишить Севастополь «особого статуса». Он опоздал на шесть лет

Проект конституционных поправок о децентрализации власти на Украине зарегистрирован в парламенте страны — Верховной Раде. В инициативе, автором которой выступил действующий президент страны, прописаны изменения административно-территориального устройства государства.

В частности, документ предусматривает введение на Украине института префекта. В стройной системе, предложенной Зеленским, упоминается Крым как часть Украины. При этом убраны упоминания о Севастополе как о городе с особым статусом, а в действующей сейчас на Украине конституции такой статус прописан.

В Крыму инициативы Зеленского встретили с недоумением. По словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, инициативы Зеленского запоздали почти на шесть лет. Нынешний Основной закон Украины, даже с учетом поправок Зеленского, не отвечает современным реалиям, добавил парламентарий. Его слова привело РИА «Новости».

Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации Юрий Гемпель парламент Крыма

Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев между тем заявил, что украинские власти вправе выдвигать любые инициативы. Для Крыма и крымчан, ставших гражданами России, украинские инициативы не имеют никакого значения.