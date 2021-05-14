Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров
Для пенсионеров необходимо ежегодное единовременное пособие на покупку средств индивидуальной защиты. Эту инициативу поддержал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщил RT.
«Действительно, в течение уже длительного времени нужны средства индивидуальной защиты. А они все-таки не дешевые и стоят денег. Я бы поддержал это решение», — отметил сенатор.
Эту инициативу можно было бы использовать в рамках вакцинации. Тем пожилым людям, кто пришел на прививку против коронавируса, стоит выдавать набор индивидуальных средств защиты на определенный период.
«Например, из расчета на полгода — год», — добавил Рязанский.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров. Пожилые люди уязвимы и подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, но при этом «финансово стеснены». Политик призвал выплачивать по 10 тысяч рублей накануне «осеннего эпидемического тяжелого сезона».