Пособие на покупку средств индивидуальной защиты предложили ввести для пенсионеров

В сложившейся эпидемической ситуации российским пенсионерам раз в год надо выдавать пособие на покупку средств индивидуальной защиты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он написал письмо главе Минтруда России Антону Котякову, в котором поделился своей идеей.

Парламентарий напомнил, что пандемия коронавируса продолжается уже год. По его словам, пенсионеры — самая уязвимая категория людей, поэтому они особенно нуждаются в СИЗ, а денег на их покупку может не хватать.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — приводит RT текст письма Сухарева.

По мнению депутата, чтобы с пособиями не было никаких махинаций, их можно выдавать в виде сертификатов.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным отметила, что масочный режим до сих пор действует в 84 из 85 регионов страны. Она подчеркнула, что нужно усилить контроль соблюдения этой меры профилактики, потому что многие россияне маски не носят.