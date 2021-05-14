facebook_pixel
    14 мая 2021, 08:14

    Пособие на покупку средств индивидуальной защиты предложили ввести для пенсионеров

    Андрей Иванов

    В сложившейся эпидемической ситуации российским пенсионерам раз в год надо выдавать пособие на покупку средств индивидуальной защиты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он написал письмо главе Минтруда России Антону Котякову, в котором поделился своей идеей.

    Пособие на покупку средств индивидуальной защиты предложили ввести для пенсионеров

    Парламентарий напомнил, что пандемия коронавируса продолжается уже год. По его словам, пенсионеры — самая уязвимая категория людей, поэтому они особенно нуждаются в СИЗ, а денег на их покупку может не хватать.

    «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — приводит RT текст письма Сухарева.

    По мнению депутата, чтобы с пособиями не было никаких махинаций, их можно выдавать в виде сертификатов.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным отметила, что масочный режим до сих пор действует в 84 из 85 регионов страны. Она подчеркнула, что нужно усилить контроль соблюдения этой меры профилактики, потому что многие россияне маски не носят.