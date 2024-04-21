Власть 21 апреля 2024, 02:37 Сенатор рассказал, как Россия ответит на изъятие своих активов Сенатор Шендерюк-Жидков: РФ ответит на изъятие активов за счет компаний из США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия найдет ответ на конфискацию ее активов за счет денег американских компаний, заблокированных в РФ. Об этом заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА «Новости».

«Решение нижней палаты американского конгресса о воровстве российских активов очередной раз демонстрирует преступный характер американских элит», — отметил политик.

Реклама

Он выразил мнение, что те, кто на протяжении долгих лет твердил о незыблемости частной собственности, готовы отказаться от принципов «ради сиюминутной политической выгоды».

При этом такое событие не пройдет без последствий. Конфискация активов РФ приведет к краху доверия к финансовой системе США, а в будущем к краху гегемонии Америки, объяснил эксперт.

«При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны», — подчеркнул Шендерюк-Жидков.

Ранее стало известно, что в американская палата представителей одобрила закон об изъятии российских активов. По итогам голосования, за инициативу выступили 360 конгрессменов, 58 не поддержали идею.