21 апреля 2024, 02:37
Сенатор рассказал, как Россия ответит на изъятие своих активов
Сенатор Шендерюк-Жидков: РФ ответит на изъятие активов за счет компаний из США
Россия найдет ответ на конфискацию ее активов за счет денег американских компаний, заблокированных в РФ. Об этом заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА «Новости».
«Решение нижней палаты американского конгресса о воровстве российских активов очередной раз демонстрирует преступный характер американских элит», — отметил политик.
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Он выразил мнение, что те, кто на протяжении долгих лет твердил о незыблемости частной собственности, готовы отказаться от принципов «ради сиюминутной политической выгоды».
При этом такое событие не пройдет без последствий. Конфискация активов РФ приведет к краху доверия к финансовой системе США, а в будущем к краху гегемонии Америки, объяснил эксперт.
«При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны», — подчеркнул Шендерюк-Жидков.
Ранее стало известно, что в американская палата представителей одобрила закон об изъятии российских активов. По итогам голосования, за инициативу выступили 360 конгрессменов, 58 не поддержали идею.
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