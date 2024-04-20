Мир 20 апреля 2024, 23:17 В США одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины Палата представителей США одобрила конфискацию активов РФ в пользу Украины Pixabay

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Американская палата представителей приняла закон о конфискации активов России. Об этом сообщило РИА «Новости».

По итогам голосования, 360 конгрессменов поддержали инициативу, 58 — нет. Далее документ должны рассмотреть в сенате.

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Закон подразумевает конфискацию российских активов, включая ограничение на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием средств и применение их для восстановления страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американской стороне придется ответить за конфискацию замороженных активов России. Он отметил, что такие действия от Вашингтона прогнозировали и ожидали в Москве. Подобные меры только обогатят Америку и разорят киевский режим. Также реализация плана по конфискации активов негативно отразится на имидже Штатов.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посягательство стран Запада на активы России является воровством с целью пополнения собственных карманов.